Göztepe Kadın Voleybol Takımı, Aybüke Özel'i transfer etti

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Göztepe, 24 yaşındaki libero Aybüke Özel'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Göztepe'mize hoş geldin Aybüke Özel. Libero pozisyonunda oynayan 2002 doğumlu Aybüke Özel ile önümüzdeki sezon için anlaşmaya vardık. Son olarak Eczacıbaşı Dynavit forması giyen Aybüke, Yeşilyurt ve Sarıyer Belediyespor'da da forma giymiştir. Yeni sezonda şanlı formamızla başarılar Aybüke." denildi.