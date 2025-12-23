Haberler

Göztepe'den Galata Köprüsü'nde düzenlenecek Filistin eylemine destek çağrısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Göztepe Spor Kulübü, Filistin'deki katliama karşı 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlenecek eyleme destek çağrısı yaptı. Kulüp, insan onurunu ve barışı savunan bir duruş sergiliyor.

Göztepe Kulübü, Filistin'deki katliama "dur" demek için 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlenecek eyleme destek çağrısı yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Asla yalnız yürümeyeceksin Filistin. Göztepe Spor Kulübü olarak insan hayatını, insan onurunu, barışı ve evrensel insani değerleri her koşulda savunan bir duruşa sahibiz. Dünyanın neresinde olursa olsun yaşanan acılara karşı sessiz kalmamanın, ortak vicdanın bir gereği olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda, Türkiye'de çeşitli sivil toplum kuruluşlarının ortak çağrısıyla 1 Ocak Perşembe günü saat 08.30'da Galata Köprüsü'nde Filistin'e destek amacıyla bir yürüyüş düzenlenecektir."

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor
Asgari ücrette 3. toplantı bugün: İşte masadaki en güçlü rakam

3. toplantı bugün! İşte asgari ücret için masadaki en güçlü rakam
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trafikte yeni dönem! Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor

Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor
Arda Güler'in maaşı olay oldu

Aldığı maaş ülkeyi karıştırdı
Temkinli yorumlarıyla tanınan uzmandan İstanbul için kar tahmini! Yılbaşı ihtimali daha da arttı

Temkinli yorumlarıyla tanınan uzman da "Kar geliyor" dedi
İlk bakışta başörtüsü sanıldı! Hande Ataizi'nin taktığı şey bambaşka çıktı

İlk bakışta başörtüsü sanıldı! Taktığı şey bambaşka çıktı
Trafikte yeni dönem! Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor

Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor
Ela Rümeysa'nın sözleri sonrası gündem oldu! İşte Pablo Escobar'ın bilinmeyenleri

Ela'nın sözleri sonrası gündem oldu! İşte ünlü baronun bilinmeyenleri
Galatasaray'a 55 milyon euroluk yıldız

Galatasaray'a 55 milyon euroluk yıldız
title