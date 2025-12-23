Göztepe'den Galata Köprüsü'nde düzenlenecek Filistin eylemine destek çağrısı

Göztepe Kulübü, Filistin'deki katliama "dur" demek için 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlenecek eyleme destek çağrısı yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Asla yalnız yürümeyeceksin Filistin. Göztepe Spor Kulübü olarak insan hayatını, insan onurunu, barışı ve evrensel insani değerleri her koşulda savunan bir duruşa sahibiz. Dünyanın neresinde olursa olsun yaşanan acılara karşı sessiz kalmamanın, ortak vicdanın bir gereği olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda, Türkiye'de çeşitli sivil toplum kuruluşlarının ortak çağrısıyla 1 Ocak Perşembe günü saat 08.30'da Galata Köprüsü'nde Filistin'e destek amacıyla bir yürüyüş düzenlenecektir."