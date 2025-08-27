Göztepe, Konyaspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasından TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde ısınmayla ile başlayan antrenmana pas çalışmasıyla devam edildi.

Taktiksel oyun oynayan takım, antrenmanın ikinci bölümünde ise dar alanda oyun gerçekleştirdi.

???????Sarı-kırmızılılar, ???????29 Ağustos Cuma günü TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek.