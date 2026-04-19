Göztepe'den Kocaelispor maçında verilen penaltı kararına tepki Açıklaması

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Göztepe, Kocaelispor ile oynadığı maçta verilen penaltı kararına büyük tepki gösterdi. Kulüpten yapılan açıklamada, kararın hatalı olduğu vurgulanarak, bu tür hataların rekabetin adil yapısını zedelediği belirtildi.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında dün deplasmanda Kocaeli spor ile 1-1 berabere kalan Göztepe, maçta verilen penaltı kararına tepki gösterdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, karşılaşmanın son dakikalarında verilen penaltı kararının yalnızca camiada değil, tüm spor kamuoyunda büyük bir infial ve şaşkınlık oluşturduğu belirtildi.

Pozisyon hakkında spor kamuoyu ve otoritelerin kararın hatalı olduğu yönünde görüş bildirdiği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Yalnızca maçın hakemlerinin aksi yönde değerlendirme yapması, ortaya çıkan tablonun ne denli vahim ve düşündürücü olduğunu açıkça göstermektedir. Göztepe Spor Kulübü olarak sahada verilen bu kararın kabul edilemez olduğunu ve emeğe doğrudan zarar verdiğini vurguluyoruz. Bu tür hataların rekabetin adil yapısını zedelediği ve futbolun güvenilirliğine gölge düşürdüğü açıktır. Mevcut yönetimin, bu denli bariz bir hatanın sorumlusu hakkında gerekli incelemeyi ivedilikle yaparak kamu vicdanını rahatlatacak adımları atmasını bekliyoruz. Göztepe Spor Kulübü olarak sürecin takipçisi olacağımızı ve benzer hataların tekrarlanmaması adına gerekli hassasiyetin gösterilmesini talep ettiğimizi kamuoyuna duyururuz."

Kaynak: AA / Metin Aydemir
