Göztepe, Kocaelispor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe, Kocaelispor'u konuk edecek. Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde yapılan antrenman ile hazırlıklar devam etti.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Kocaelispor'u konuk edecek Göztepe, maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başlayıp pas çalışmalarıyla devam etti.
İdmanın ilk bölümünde taktiksel oyun oynayan futbolcular, ikinci bölümde ise şut çalışması gerçekleştirdi.
Sarı-kırmızılı ekip, 23 Kasım Pazar günü saat 14.30'da Kocaelispor'u konuk edecek.
Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Spor