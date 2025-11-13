Göztepe, Kocaelispor Maçına Hazırlanıyor

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Pazar günü sahasında Kocaelispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre, Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki antrenman, ısınma çalışmalarıyla başladı. Antrenmanın ilk bölümünde 5'e 2 pas ve top kapma çalışması yapan sarı-kırmızılılar, ikinci bölümde ise dar alanda oyun oynadı.

Göztepe, hazırlıklarını yarın sürdürecek.