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Göztepe, Kocaelispor deplasmanında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı

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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Kocaelispor ile Göztepe arasında oynanan mücadelenin ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Göztepe'nin golü 24. dakikada Rhaldney'in köşe vuruşunda Juan'ın kafa vuruşunun ardından Show'a çarpan topun ağlara gitmesiyle geldi.

Stat: Kocaeli

Hakemler: Alper Akarsu, Murat Tuğberk Curbay, Süleyman Özay

Kocaelispor : Serhat Öztaşdelen, Uğur Kaan Yıldız, Dijksteel, Emir Ortakaya, Muharrem Cinan, Show, Berkan Kutlu, Sissoho, Agyei, Sousa, Metehan Altunbaş

Göztepe: Arda Özçimen, Taha Altıkardeş, Sonko, Bokele, Arda Okan Kurtulan, Rhaldney, Miroshi, Akonnor, Antunes, Henrique, Juan

Gol: Dk. 24 Show (Kendi Kalesine) (Göztepe)

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Kocaelispor ile Göztepe arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

17. dakikada sağ kanattan Uğur Kaan Yıldız'ın yerden sert ortasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Metehan Altunbaş'ın şutunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

24. dakikada Göztepe öne geçti. Sol taraftan Rhaldney'in kullandığı köşe vuruşunda ön direkte yükselen Juan'ın kafa vuruşunda, savunmada Show'a çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

29. dakikada Henrique'nin pasıyla ceza yayı dışında topla buluşan Miroshi'nin sert şutunda, kaleci Serhat Öztaşdelen iki hamlede topu kontrol etti.

İlk yarıyı Göztepe 1-0 önde tamamladı.

Kaynak: AA
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