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Göztepe, Kocaelispor'a konuk olacak

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Göztepe, Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında yarın Kocaelispor'a konuk olacak. Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

Trendyol 1. Lig'in 28. hafta mücadelesinde Göztepe, yarın Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek. Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Mücadele öncesinde Göztepe, 56 puanla 2. sırada yer alırken, Kocaelispor ise 45 puanla 5. basamakta bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, kazanarak Süper Lig iddiasını daha da güçlendirmeyi hedeflerken, ev sahibi ekip ise Göztepe'yi yenerek ilk iki sıraya yaklaşmak istiyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan müsabakada Göztepe, rakibine 1-0 mağlup olmuştu.

Öte yandan karşılaşmayı Antalya bölgesinden Sarper Barış Saka yönetecek. Saka'nın yardımcılıklarını Nurettin Dinçer Demir ve Oğuz Terzi yapacak. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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