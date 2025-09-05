Haberler

Göztepe, Kayserispor Maçına Hazırlanıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Zecorner Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Sabah kuvvet çalışmalarıyla başlayan antrenmanlar, akşam pas ve top kapma çalışmalarıyla tamamlandı.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü deplasmanda Zecorner Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre, sabah antrenmanına salonda kuvvet ve core çalışmalarıyla başlayan takım, daha sonra sahada koşu ve savunma-hücum varyasyonları gerçekleştirdi.

Akşam antrenmanında ise pas ve top kapma çalışmaları yapan takım, günü dar alanda oyunla tamamladı.

Kaynak: AA / Melike Balkaya - Spor
Arızayı bulmak için ustayı motorun içine bindirdi, kaput açık ilerledi! İşte o anlar

Aracındaki arızayı bulmak için yaptıklarıyla pes dedirtti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş'tan Salih Özcan harekatı

Avrupa'da top koşturan milli yıldızı istedi: Bana onu alın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.