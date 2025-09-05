Göztepe, Kayserispor Maçına Hazırlanıyor
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Zecorner Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Sabah kuvvet çalışmalarıyla başlayan antrenmanlar, akşam pas ve top kapma çalışmalarıyla tamamlandı.
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü deplasmanda Zecorner Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre, sabah antrenmanına salonda kuvvet ve core çalışmalarıyla başlayan takım, daha sonra sahada koşu ve savunma-hücum varyasyonları gerçekleştirdi.
Akşam antrenmanında ise pas ve top kapma çalışmaları yapan takım, günü dar alanda oyunla tamamladı.
Kaynak: AA / Melike Balkaya - Spor