Göztepe, Kayserispor Maçına Hazırlanıyor

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü deplasmanda Zecorner Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre, sabah antrenmanına salonda kuvvet ve core çalışmalarıyla başlayan takım, daha sonra sahada koşu ve savunma-hücum varyasyonları gerçekleştirdi.

Akşam antrenmanında ise pas ve top kapma çalışmaları yapan takım, günü dar alanda oyunla tamamladı.