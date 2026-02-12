Haberler

Göztepe büyük avantajın peşinde

Göztepe büyük avantajın peşinde
Güncelleme:
Göztepe, Süper Lig'de Kayserispor ile kritik bir maça çıkacak. 4. sırada bulunan Göztepe, 3 puan hedefiyle sahaya çıkarken, rakip sonuçları da dikkatle takip edilecek. Orta saha oyuncusu Efkan Bekiroğlu'nun durumu belirsizliğini koruyor.

TRENDYOL Süper Lig'de pazar günü evinde Kayserispor'la karşı karşıya gelecek Göztepe maça mutlak 3 puan parolasıyla hazırlanırken, gözü de rakiplerinde olacak. Sıralamada 40 puanla 4'üncü basamakta yer alan sarı-kırmızılılar Avrupa yolunda kritik bir hafta yaşayacak. Göztepe'nin takipçilerinden 5'inci Beşiktaş bu hafta 6'ncı RAMS Başakşehir'e konuk olurken, Göztepe'nin 5 puan önünde yer alan 3'üncü sıradaki Trabzonspor da şampiyonluk yolunda 2'nci Fenerbahçe ile evinde kozlarını paylaşacak. Göztepe evinde Kayserispor'u yenmesi halinde önemli bir avantaj yakalayacak. Özellikle Başakşehir-Beşiktaş karşılaşmasında alınacak her sonuç Göztepe'nin bir rakibiyle puan farkını artırmasını sağlayacak.

EFKAN'IN OYNAMASI ZOR

Beşiktaş'ın 3, Başakşehir'in de 7 puan önünde yer alan Göztepe'de Kayserispor maçı öncesi orta saha oyuncusu Efkan Bekiroğlu'nun henüz sakatlığını atlatamadığı ifade edildi. Geçen hafta Konyaspor deplasmanında da forma giyemeyen tecrübeli oyuncunun Kayserispor karşılaşmasında da oynamasının zor olduğu belirtildi. Yine Konyaspor maçında forma giyemeyen ve bilek sakatlığı bulunan sağ bek Arda Okan'ın ise tedavisinde sona gelindiği, oyuncunun büyük ihtimalle Kayserispor maçında kadroda olacağı vurgulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
