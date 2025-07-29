Göztepe, Kayla Rea Haneline ile Sözleşme İmzaladı

Göztepe, Kayla Rea Haneline ile Sözleşme İmzaladı
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Sultanlar Ligi takımlarından Göztepe, ABD'li orta oyuncu Kayla Rea Haneline ile bir sezonluk sözleşmeye imza attı. Haneline, son olarak LOVB Atlanta forması giymekteydi.

SULTANLAR Ligi ekiplerinden Göztepe, dış transferde ABD'li orta oyuncu Kayla Rea Haneline ile sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Göztepe'mize hoş geldin Kayla Rea Haneline. Orta oyuncu pozisyonunda oynayan 1994 doğumlu Kayla Rae Haneline ile bir sezonluk sözleşme imzaladık. Son olarak LOVB Atlanta forması giyen Kayla, LP Viesti, Dresdner SC ile MTV Stuttgart kulüplerinin yanı sıra ABD milli takımlarında da forma giydi. Yeni sezonda şanlı formamızla başarılar Kayla" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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