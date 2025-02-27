Göztepe, Kasımpaşa'yı 5-0 Mağlup Ederek Çeyrek Finale Yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu üçüncü ve son hafta maçında Göztepe, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'yı 5-0'lık skorla mağlup ederek grubunu 9 puanla ikinci sırada tamamladı ve çeyrek finale yükseldi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

46. dakikada Kubilay Kanatsızkuş'un sol taraftan ceza sahasına ortasında Matsuki, penaltı noktası yakınından yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-3

50. dakikada Nazım Sangare'nin sağ taraftan içeri çevirdiği topta Kubilay Kanatsızkuş, ceza sahası içinden yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 0-4

74. dakikada Doğan Erdoğan'ın orta sahadan uzun pasında Nazım Sangare sağ tarafta topu kontrol etti. Rakibini çalımlayarak ceza sahasına giren Nazım, yaptığı düzgün vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 0-5

Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Nurettin Dinçer Demir, Haydar Avcı

Kasımpaşa: Ege Albayrak, Serhat Akçay (Emirhan Yiğit dk. 56), Yunus Atakaya, Taylan Utku Aydın (Furkan Ulupınar dk. 46), Adnan Aktaş, Yaman Suakar, Muhammed Ayeş (Berkay Muratoğlu dk. 46) Atakan Müjde (Beraat Doğan Yıldız dk. 75), Yusuf İnci (Dağhan Erdoğan dk. 46), Sarp Yavrucu, Sinan Alkaş

Yedekler: Şant Kazancı, Burak Turalı, Ömer Efe Ecin, Ege Ketahte, Berk Yıldızlı

Teknik Direktör: Taner Yapağıcı

Göztepe: Lis, Furkan Bayır, Heliton (Nielsen dk. 60), Koray Günter (Bokele dk. 46), Nazım Sangare, Ahmed Ildız, Doğan Erdoğan, Djalma (Miroshi dk. 46), Victor Hugo, Matsuki (Tijanic dk. 60), Juan (Kubilay Kanatsızkuş dk. 46)

Yedekler: Arda Ercan, Emircan Seçgin, Dennis, Ogün Bayrak

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Goller: Juan (dk. 12), Matsuki (dk. 38 ve 47), Kubilay Kanatsızkuş (dk. 50), Nazım Sangare (dk. 74) (Göztepe)

Sarı kart: Sarp Yavrucu (Kasımpaşa) - İSTANBUL