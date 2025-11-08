Haberler

Göztepe, Kasımpaşa'yı 2-0 Mağlup Etti

Güncelleme:
Süper Lig'in 12. haftasında Göztepe, Kasımpaşa'yı 2-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, takımının performansını değerlendirdi ve Arda Okan Kurtulan'ın gelişimi hakkında övgüde bulundu. Kasımpaşa'nın teknik direktörü Şota Arveladze ise maçtaki zorlukları dile getirdi.

SÜPER Lig'in 12'nci haftasında Kasımpaşa, sahasında konuk ettiği Göztepe'ye 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov ile Kasımpaşa Teknik Direktörü Şota Arveladze açıklamalarda bulundu.

Önemli bir galibiyet aldıklarına değinen Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, "Bizim adımıza gerçekten değerli bir galibiyet aldık. İyi oyunculardan kurulu, kaliteli bir hocaya sahip, iyi bir takıma karşı oynadık. 90 dakika disiplinimizi korumayı başardık. İlk yarı çok fırsat bulamadık ama ikinci yarı 4-5 net pozisyona girmeyi başardık. Kendimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Milli ara öncesi oynanan son maçımızı galibiyetle kapattığımız için mutluyum" ifadelerinde bulundu.

'ARDA GELDİĞİ GÜNDEN İTİBAREN ÇOK GELİŞTİ'

Arda Okan Kurtulan'ın performansı hakkında yorumlarda bulunan Bulgar teknik adam, "Arda geldiği günden itibaren çok gelişti. Daha iyi olması gereken maçlar oldu. Bugün belki de geldiği günden itibaren en iyi performansını sergiledi. Konsantrasyonunu kaybetmemeli ve sıkı bir şekilde çalışmaya devam etmeli. Belki bir gün ben de Vincenzo Montella'yı arayarak, 'Elimde size uygun bir oyuncumuz var' diyebilirim. Fakat henüz o seviyeye tam olarak geldiğini düşünmüyorum. Zamanla daha iyi olacağını düşünüyorum. Tabii bu her şeyden önce bu Vincenzo Montella'nın kararı olacak" dedi.

'BENİ SEVDİKLERİNİ VE SAYGI DUYDUKLARINI BİLİYORUM'

Göztepe taraftarlarını çok sevdiğini söyleyen Stoilov, "Bana saygı gösterdiler. Beni sevdiklerini ve saygı duyduklarını biliyorum. Ben de onları çok seviyorum. Ama ben sezon içinde teknik direktör olarak tribünlere gitmenin doğru olduğunu düşünmüyorum. Sezon sonunda onların yanına gitmenin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Burada yaptığımız tüm çalışmaları onlar için ve büyük Göztepe camiası için yapıyoruz. Sezon içerisinde yalnızca oyuncularımızın taraftara giderek kutlama yapmasının doğru olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

ŞOTA ARVELADZE: İKİNCİ YARIDA 5 DAKİKADA MAÇI KAYBETTİĞİMİZİ SÖYLEYEBİLİRİM

Kasımpaşa Teknik Direktörü Şota Arveladze ise, "Birbirinden çok farklı iki devre oynadık. İlk devre oyun elimizdeydi. Çalıştığımız gibi uzun değil de kısa top oynayarak oyunu elimizde tutmaya çalıştık. Genel anlamda oyun bizim elimizde göründü. Fakat ikinci yarıda 5 dakikada maçı kaybettiğimizi söyleyebilirim. Uzun ve hava toplarında iyi olan bir rakibe karşı oynadık. Kalan maçları bu oyuncularla oynayacağız. Onları suçlamak istemiyorum. Çalışmaya devam ediyorlar. Maalesef bu sezon henüz maç kazanamadık. İyi rakiplere karşı oynadık evet ama maç kazanmak da önemli" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
