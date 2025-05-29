Göztepe, Kasımpaşa Maçına Hazır

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre, Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda sarı-kırmızılılar, ısınma hareketlerinin ardından taktik ve şut çalışması yaptı.

İzmir temsilcisi, karşılaşma için bugün İstanbul'a gidecek.