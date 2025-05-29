Göztepe, Kasımpaşa Maçına Hazır
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında yarın Kasımpaşa ile oynayacağı maç için hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanda taktik ve şut çalışmalarına yer verildi.
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün açıklamasına göre, Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda sarı-kırmızılılar, ısınma hareketlerinin ardından taktik ve şut çalışması yaptı.
İzmir temsilcisi, karşılaşma için bugün İstanbul'a gidecek.
Kaynak: AA / Halil Fidan - Spor