Göztepe Kasımpaşa Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maç için antrenmanlarını sürdürüyor. Antrenmanlarda dar alan çalışması ve hücum-savunma varyasyonları üzerinde duruluyor.
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında 30 Mayıs Cuma günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre, Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde dar alan çalışması yapan sarı-kırmızılılar, ikinci bölümde savunma ve hücum varyasyonları üzerinde durdu.
Göztepe, hazırlıklarını yarın tamamlayacak.
Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor