Göztepe evinde zincir kırmak istiyor

TRENDYOL Süper Lig'de hafta içinde erteleme maçında Galatasaray'a evinde 3-1 yenilen Göztepe yarın 29'uncu hafta mücadelesinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Isonem Park Gürsel Aksel Stadı'nda Çağdaş Altay'ın yöneteceği mücadele saat 17.00'de başlayacak. Göz-Göz'de sarı kart cezasını tamamlayan Bokele maçta forma giyebilecek, İsmail Köybaşı ve Furkan Bayır ise sakat. Ligde son 8 maçta tek galibiyetle yetinerek Avrupa yarışında yara alan sarı-kırmızılı ekip, iç sahada ise 4 maçtır galip gelemedi.

Evinde son galibiyetini 31 Ocak'ta Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenerek elde eden Göz-Göz o randevunun ardından iç sahada 3 beraberlik, 1 yenilgi aldı. Kasımpaşa sınavı sonrası evinde iki maçı kalacak Göztepe ligin son 6 haftasına 46 puanla beşinci sırada girdi. Sarı-kırmızılı ekip, bir üst basamağında Avrupa hattındaki Beşiktaş'ın kazanıp 55 puana ulaştığı haftada hata yapmak istemiyor. Kasımpaşa ise 27 puanla düşme hattıyla bağını koparmayı hedefliyor. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Göztepe 2-0 kazanmıştı.

