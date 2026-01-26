Haberler

Göztepe, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı

Göztepe, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında oynayacağı Fatih Karagümrük maçı için hazırlıklara başladı. Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde antrenman yapan takımda oyuncuların bir bölümü yenilenme çalışması yaparken diğer grup pas ve dar alan oyunuyla idmanı tamamladı.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 31 Ocak Cumartesi günü sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde, Urla Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenmanda, oyuncuların bir bölümü yenilenme çalışması yaparken diğer grup ise pas ve dar alanda oyunla idmanı tamamladı.

Göztepe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.???????

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Spor
New York'ta dondurucu soğuklar Hudson Nehri'ni kısmen dondurdu

Ülkedeki felaketi en iyi anlatan görüntü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karadenizli'nin inadı inat! Cami yapıp, cami yıktılar

Karadenizli'nin inadı inat! Anlaşamayınca caminin yanına cami yaptılar
İsrail'den Türkiye mesajı: Bölgede doğrudan karşı karşıya gelmek istemiyoruz

İsrailli bakan Türkiye korkusunu itiraf etti
Bir hemşire daha DEM Parti'nin eylemine destek verdi! Boynundaki kolye dikkat çekti

Bir hemşire daha DEM'in akımına katıldı! Boynundaki kolye dikkat çekti
Efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor

Efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor
Karadenizli'nin inadı inat! Cami yapıp, cami yıktılar

Karadenizli'nin inadı inat! Anlaşamayınca caminin yanına cami yaptılar
Orkun Kökçü, Beşiktaş'taki ilk golünü Eyüpspor'a attı

İlk golünü bu mesafeden attı
Annesinin cenazesinde kardeşini katletti

Annesinin cenazesinde kardeşini katletti