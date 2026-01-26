Göztepe, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında oynayacağı Fatih Karagümrük maçı için hazırlıklara başladı. Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde antrenman yapan takımda oyuncuların bir bölümü yenilenme çalışması yaparken diğer grup pas ve dar alan oyunuyla idmanı tamamladı.
Göztepe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
