Göztepe, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 31 Ocak Cumartesi günü sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde, Urla Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenmanda, oyuncuların bir bölümü yenilenme çalışması yaparken diğer grup ise pas ve dar alanda oyunla idmanı tamamladı.

Göztepe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.