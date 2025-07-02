Göztepe, Kaptan İsmail Köybaşı'nın Sözleşmesini Uzattı

Göztepe, Kaptan İsmail Köybaşı'nın Sözleşmesini Uzattı
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, savunma oyuncusu ve kaptanı İsmail Köybaşı'nın sözleşmesini 1 yıl daha uzattı. Sportif direktör Ivan Mance, İsmail'in kulüp için önemli bir isim olduğunu belirterek, onun genç oyunculara katkı sunmaya devam edeceğini vurguladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, savunma oyuncusu İsmail Köybaşı'nın sözleşmesini 1 yıl uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kaptanımız İsmail Köybaşı, kendisini 1 yıllığına daha sarı-kırmızılı renklerimize bağlayan sözleşmeye imza attı." denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen sportif direktör Ivan Mance, İsmail Köybaşı'nın sözleşmesini 1 sezon daha uzatmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Son 3 yıldır projelerinin çok önemli bir parçası olan kaptan İsmail Köybaşı'nın sahada Göztepe için en iyisini vermeye devam edeceğini aktaran Mance, şunları kaydetti:

"Saha dışında özellikle Bireysel Oyuncu Gelişimi Departmanımız çatısı altındaki çalışmalarını da sürdürecek. Genç oyuncularımızın yeteneklerini geliştirmelerine, hem futbolcu hem birey olarak büyümelerine yardımcı olacak ve en önemlisi onlara Göztepe'nin tarihini, geleceğini ve taraftar kültürünü daha iyi anlamaları konusunda katkı sunmaya devam edecek. Kaptanımız İsmail Köybaşı'na şanlı formamızla yeni sezonda başarılar diliyoruz."

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor
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