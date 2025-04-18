Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama

Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nasıl? Hastaneden yeni açıklama
Bakan Fidan bu uyarıyı ilk kez yaptı: Jetlerimiz karşılaşabilir

Bakan Fidan bu uyarıyı ilk kez yaptı: Jetlerimiz karşılaşabilir
Yemek kartlarını markette kullananlar dikkat! Limit getirildi

Yemek kartlarını markette kullananlar dikkat! Kasada kalabilirsiniz
Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı: Gazeteciliğin şehvetiyle paylaşım yaptım

Rasim Ozan'ın savcılıktaki ifadesinde dikkat çeken "şehvet" vurgusu

Göztepe, Kaptan Ceren ile Anlaştı

Göztepe, Kaptan Ceren ile Anlaştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sultanlar Ligi'nin yeni takımlarından Papara Göztepe, pasör çaprazı Ceren Kestirengöz Kapucu ile bir yıl daha anlaşarak yola devam etti.

İZMİR,

SULTANLAR Ligi'nin yeni ekiplerinden Papara Göztepe, iç transferde pasör çaprazı Ceren Kestirengöz Kapucu ile yeniden anlaştı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kaptan Ceren Kestirengöz Kapucu ile yola devam. Pasör çaprazı pozisyonunda oynayan 1993 doğumlu oyuncumuz Ceren Kestirengöz Kapucu ile bir sezonluk daha sözleşme imzaladık. Yeni sezonda da şanlı formamızla başarılar kaptan" ifadelerine yer verdi. Göztepe hafta içinde 10 oyuncusuyla yollarını ayırmıştı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.