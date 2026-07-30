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Göztepe kaleci Luka Gugeshashvili'yi resmen bitirdi

Göztepe kaleci Luka Gugeshashvili'yi resmen bitirdi
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SÜPER Lig'de yeni sezona üst sıralar hedefiyle hazırlanan Göztepe 5'inci resmi transferini gerçekleştirdi.

SÜPER Lig'de yeni sezona üst sıralar hedefiyle hazırlanan Göztepe 5'inci resmi transferini gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar, Gürcü kaleci Luka Gugeshashvili'yi resmen kadrosuna dahil etti. Göztepe'nin resmi açıklamasında, Luka Gugeshashvili'nin 2026-2027 sezonu sonuna kadar kiralanması konusunda Yunanistan temsilcisi PAOK FC ile anlaşma sağlandığı belirtildi. 29 Nisan 1999 tarihinde Gürcistan'da dünyaya gelen deneyimli kaleci, kariyerinde son olarak Yunanistan Süper Lig ekiplerinden Atromitos forması giymişti.

YABANCI FORVET GELECEK

Göztepe bu sezon golcüler İrlandalı Sinclair Armstrong, Brezilyalı Andre Henrique, İngiliz orta saha Alex Matos ve Gambiyalı stoper Sonko Sundberg'i renklerine bağlamıştı. Göztepe, Juan transferinde Rus temsilcisi CSKA Moskova ile 15 milyon euro + bonuslar karşılığında anlaşırken, sarı-kırmızılıların yabancı bir forvet transfer edeceği de öğrenildi.

LİS KÖTÜ BAŞLADI

Göztepe ile 3 yıllık macerasını sonlandırıp ülkesi Polonya takımı Lech Poznan'a giden kaleci Mateusz Lis sezona hayal kırıklığı ile başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Eleme Turu'nda Danimarka'nın Aarhus takımı ile karşılaşan Poznan ikinci maçta rakibine penaltılarla elendi. İlk maçı deplasmanda 4-1 kazanan Lech Poznan evindeki rövanşı aynı skorla kaybetti. Maç penaltılara giderken, kaleyi koruyan Lis yediği gollerle eleştiri konusu oldu. Lech Poznanlı taraftarlar özellikle sanal medyada Lis'e tepki gösterdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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