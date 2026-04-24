Göztepe Kadın Voleybol Takımı, Yushan Zhuang'ı transfer etti

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Göztepe, Çinli Yushan Zhuang'ı kadrosuna dahil etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, smaçör pozisyonunda oynayan 23 yaşındaki voleybolcuyla gelecek sezon için sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Son olarak Fujian Anxi Tieguanyin forması giyen Yushan, Omag-MT San Giovanni in Marignano ve Honda Olivero San Bernardo Cuneo kulüplerinin yanı sıra Çin Milli Takımı'nda da forma giydi. Yeni sezonda şanlı formamızla başarılar Yushan." ifadeleri kullanıldı.