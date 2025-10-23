Haberler

Göztepe Kadın Voleybol Takımı, Aras Spor'a Yenildi

Göztepe Kadın Voleybol Takımı, Aras Spor'a Yenildi
Güncelleme:
Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Göztepe Kadın Voleybol Takımı, evinde Aras Spor'a 3-0 yenilerek 2. mağlubiyetini aldı. Başantrenör Ataman Güneyligil, oynadıkları oyundan dolayı utanç duyduğunu ifade etti.

SULTANLAR Ligi'nde 3'üncü maçında evinde Aras Spor'a 3-0 yenilen Göztepe Kadın Voleybol Takımı, 2'nci mağlubiyetini aldı. Bu sezon Sultanlar Ligi'ne yıllar sonra yükselen sarı-kırmızılılar, evindeki karşılaşmaları kazanamadı. İlk hafta Nilüfer Belediyespor'a sahasında 3-1 kaybeden Göztepe, 2'nci hafta deplasmanda Aydın BŞB'yi 3-0 yenmişti.

Son olarak taraftarı önünde Aras Spor yenilgisi yaşayan Göztepe'de başantrenör Ataman Güneyligil, "Bu maçlardan sonra konuşmak zor. Açıkçası skor ve oynadığımız oyundan dolayı utanç duyuyorum. Biliyorum ki oyuncularım da aynı şeyi hissediyor. Maça gelen ve bizi destekleyen, maça gelemese de gönlü Göztepe'de olan herkesten özür diliyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
