Göztepe, Junior Olaitan ile 4+1 Yıllık Sözleşme İmzaladı
Trendyol Süper Lig takımı Göztepe, Beninli hücum oyuncusu Junior Olaitan ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı. Olaitan, son olarak Fransa İkinci Lig ekibi Grenoble'da oynamıştı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Beninli hücum oyuncusu Junior Olaitan ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "2002 doğumlu hücum oyuncusu Junior Olaitan Ishola ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladık. Ailemize hoş geldin Junior Olaitan Ishola. Şanlı kulübümüzde sana başarılar ve unutulmaz anlar diliyoruz." denildi.
23 yaşındaki Olaitan, son olarak Fransa İkinci Lig ekiplerinden Grenoble'da forma giymişti.
Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor