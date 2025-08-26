Göztepe, Juan Silva'nın Bonservisini Aldı

Süper Lig'de iyi bir başlangıç yapan Göztepe, Brezilyalı golcü Juan Silva'nın bonservisini alarak 2029 yılına kadar yeni bir sözleşme imzaladı. Juan, geçen sezonda Göztepe için 26 maçta 7 gol ve 3 asist yapmıştı.

SÜPER Lig'de sezona iyi bir başlangıç yapan Göztepe, transferde önemli bir hamle gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar geçen sezondan bu yana kadrosunda kiralık olarak görev yapan Brezilyalı golcü Juan Silva'nın bonservisini aldı. Göztepe'nin futbol şubesini yöneten Sport Republic şirketinin sahibi olduğu İngiliz ekibi Southampton'dan kiralanan Juan ile 2029 yılına kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu. Geçen sezon Göztepe'de 26 Süper Lig müsabakasına çıkan 23 yaşındaki forvet 7 gol atıp 3 tane de asist yaptı. Juan bu sezon ise 2 maçta görev aldı.

Sportif direktör Ivan Mance, Juan'ın bonservisiyle Göztepe'ye katılması ile ilgili şu açıklamaları yaptı: "Juan'ın kalıcı olarak bize katılmayı kabul etmesinden mutluluk duyuyoruz. Kariyerini Göztepe projesi üzerinden inşa etmeye karar verdi. Geçtiğimiz sezon bizim için önemli bir oyuncuydu ve yeni sezonda da gelişimine katkı sağlayabileceğimize inanıyoruz. Bu transferin Göztepe için akıllıca bir yatırım olduğunu düşünüyoruz. Artık Juan bizim oyuncumuz ve enerjisini taraftarlarımızla paylaşmaya devam edecek."

