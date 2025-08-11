Göztepe, İzzet Furkan Malak'ı IFK Haninge'e Kiraladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 20 yaşındaki futbolcusu İzzet Furkan Malak'ı İsveç'in IFK Haninge takımına kiraladığını açıkladı. Kiralama süresi 5 Ocak 2026 tarihine kadar sürecek.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 20 yaşındaki futbolcusu İzzet Furkan Malak'ın İsveç temsilcisi IFK Haninge'e kiraladı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, "Oyuncumuz İzzet Furkan Malak, 5 Ocak 2026 tarihine kadar IFK Haninge takımına kiralanmıştır. Başarılar Furkan." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Spor
İki çocuğunu bıçaklayan anne, intihar etti

Vahşeti yapan anne! Önce öz evladına, sonra kendi canına kıydı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çanakkale'de zamanla yarış sürüyor! Alevlerin sardığı bölgede korkunç görüntüler

Zamanla yarış sürüyor! Alevlerin sardığı bölgede korkunç görüntüler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.