Göztepe, İzzet Furkan Malak'ı IFK Haninge'e Kiraladı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 20 yaşındaki futbolcusu İzzet Furkan Malak'ı İsveç'in IFK Haninge takımına kiraladığını açıkladı. Kiralama süresi 5 Ocak 2026 tarihine kadar sürecek.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, "Oyuncumuz İzzet Furkan Malak, 5 Ocak 2026 tarihine kadar IFK Haninge takımına kiralanmıştır. Başarılar Furkan." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Spor