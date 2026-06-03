Haberler

Göztepe, Bristol City'den Sinclair Armstrong'u transfer etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig ekibi Göztepe, İngiltere Championship takımı Bristol City'den 22 yaşındaki İrlandalı forvet Sinclair Armstrong'u 1,5 milyon sterlin karşılığında transfer etti.

SÜPER Lig ekiplerinden Göztepe ilk dış transferini gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar İngiltere Championship ekiplerinden Bristol City'nin İrlandalı golcüsü Sinclair Armstrong'u kadrosuna dahil etti. Göz-Göz'ün Bristol City ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki oyuncuyu 1,5 milyon sterlin karşılığında renklerine bağladığı bildirildi. İzmir'e gelip sağlık kontrollerinden geçen oyuncu yeni sezonda takımın gol ayağı olacak. Geride kalan sezonda Bristol City'de 45 resmi müsabakaya çıkan Armstrong 1824 dakika süre alıp 4 gol attı. Oyuncu 1 kez de İrlanda A Milli Takımı'nda görev aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Gülistan Doku soruşturmasının kilit ismi Umut Altaş, Türkiye'ye iade edilecek

ABD'den "Umut Altaş" kararı! Türkiye'ye iade edilecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tedesco ilk transferini Fener'den istiyor! Aklı yıldız isimde kalmış

İlk transferini Fener'den yapıyor! Taraftar bu işe ne diyecek
Aziz Yıldırım Tedesco'yu fena bombaladı

Aziz Yıldırım Tedesco'yu fena bombaladı: 6 kere...
14 yaşındaki çocuğa cinsel saldırıda bulunup silahla başından vurdu

14 yaşındaki çocuğa cinsel saldırıda bulunup silahla başından vurdu
Marketlerde kapış kapış satılan ürün zehir çıktı

Aman dikkat! Marketlerde kapış kapış satılan ürün zehir çıktı
Galatasaray'dan Barış Alper için bomba karar

Hiç beklemediği bir şey oldu!

Trump: İran nükleer silaha sahip olmayacağını kabul etti

Trump'tan kritik nükleer mesajı! Hamaney detayı büyük ses getirecek
Herkes onu konuşuyor! Tayfur Bingöl'ün yeni aracına yaptırdığı plaka olay oldu

Ünlü ismin yeni aracına yaptırdığı plaka olay oldu