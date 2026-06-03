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Göztepe, İrlandalı forvet Sinclair Armstrong'u transfer etti

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Trendyol Süper Lig ekibi Göztepe, 22 yaşındaki İrlandalı hücum oyuncusu Sinclair Armstrong ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı. Armstrong son olarak İngiltere Championship'te Bristol City forması giymişti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 22 yaşındaki İrlandalı hücum oyuncusu Sinclair Armstrong'u kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, hücum oyuncusu Sinclair Armstrong ile 4+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Armstrong'un kariyerinde son olarak İngiltere Championship ekiplerinden Bristol City forması giydiği belirtilerek, "İrlanda Milli Takımı ve alt yaş milli takımlarında da görev alan Armstrong, kariyerini artık sarı-kırmızı renklerimiz altında sürdürecek. Sinclair Armstrong'a ailemize hoş geldin diyor, şanlı formamızla birlikte nice başarılar ve unutulmaz anlar diliyoruz." denildi.

Kaynak: AA / Metin Aydemir
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