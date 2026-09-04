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Göztepe, İngiliz orta saha Anjorin'i kiraladı

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Trendyol Süper Lig ekibi Göztepe, 24 yaşındaki İngiliz futbolcu Faustino Adebola Rasheed Anjorin'i, 2026/2027 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonuyla Torino FC'den kiralık olarak kadrosuna dahil etti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 24 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncu Faustino Adebola Rasheed Anjorin ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulübün açıklamasında, "Kulübümüz İngiliz orta saha oyuncusu Faustino Adebola Rasheed Anjorin'in, 2026/2027 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiralık transferi konusunda oyuncu ve kulübü Torino FC ile anlaşmaya varmıştır. 23 Kasım 2001 tarihinde İngiltere'de dünyaya gelen Tino Anjorin, kariyerinde Chelsea FC, Lokomotiv Moskova, Huddersfield Town, Portsmouth FC, Empoli FC ve Torino FC formalarını giydi." denildi.

Açıklamada, Anjorin'in, milli takımın farklı yaş gruplarında forma giydiği de aktarıldı.

Kaynak: AA
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