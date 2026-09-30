Haberler

Göztepe, ilk 6 haftada 24.1 yaş ortalamasıyla Süper Lig'in en genç ilk 11'ini kurdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Göztepe, ilk 6 haftada 24.1 yaş ortalamasıyla Süper Lig'in en genç ilk 11'ini kurdu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig'de ilk 6 hafta baz alındığında 24.1 yaş ortalamasıyla ligin en genç ilk 11'ine sahip takım Göztepe oldu. Kadro dışı bırakılan kalecinin ardından ortalama daha da düştü ve kaleyi 24 yaşındaki Arda Özçimen devraldı.

SÜPER Lig'de milli araya galibiyet alamadan 3 puanla 17'nci sırada giren Göztepe, en genç ilk 11 yaş ortalaması yakalayan takım oldu. Süper Lig'de son 3 sezondur daha çok gelecek vadeden yerli ve yabancı oyuncularla mücadele eden sarı-kırmızılılar ilk 6 hafta baz alındığında 24.1 yaş ortalamasıyla ligin ilk 11 olarak en genç takımı oldu. Sezon içinde tecrübeli oyuncuları 33 yaşındaki Allan Godoi, 30 yaşındaki Sonko Sundberg, 28 yaşındaki Ogün Bayrak ve 27 yaşındaki kaleci Luka Gugeshashvili'den yararlanamayan sarı-kırmızılılar genç oyuncu ekibiyle mücadele etti.

Bu süreçte takımın en genç oyuncusu 19 yaşındaki stoper Ege Yıldırım oldu. 2026-2027 sezonda ligin en genç yaş ortalamasına sahip 3 takımı ise 22.2 yaş ortalamasıyla Eyüpspor, 23.6 yaş ortalamasıyla Samsunspor ve 25.7 yaş ortalamasıyla Göztepe oldu. Gugeshavshvali'nin kadro dışı bırakılmasıyla ortalama daha da düştü ve kaleyi 24 yaşındaki Arda Özçimen devraldı. Takımdan 30 yaş ve üzeri ise 3 oyuncu bulunuyor. Godoi ve Sundberg'in yanı sıra 31 yaşındaki orta saha Efkan Bekiroğlu da takımda görev alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 37 sitede yayınlandı.
Fatma Betül Kaya'nın koltuğuna kim oturacak?

Koltuğuna yeni isim aranıyor

Silahlı saldırı kamerada! Husumetlisini köprü üzerinde öldürdü

Sokak ortasında infaz! Dehşet anları kamerada
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yemen'de savaş kızıştı! Husilere 24 saatte 414 operasyon

24 saat içinde 414 operasyonla sarsıldılar
Montella'nın kredisi tükendi: Ya 4 puan ya elveda!

Son şansı! Eğer yapamazsa güle güle
Ortada kalan Mauro Icardi sessizliğini bozdu

Ortada kalan Icardi bombayı patlattı
Altın güne hareketli başladı! Piyasalar bu veriyi bekliyor

Altında bugün tüm hesaplar değişebilir
Sahalarda görülmemiş olay! Formayı çıkarınca tur atlayanı kura belirledi

Eşi benzeri görülmemiş olay! Herkesin ağzı açık kaldı
İşte futbol bu! 41 yaşında oyuna girdi, tüm stat ayağa kalktı

5 gollü şahane maçı unutturan görüntü! Tüm stat ayağa kalktı
Bir rezil görüntü daha! Ormanlık alanda kimseye aldırış etmeden ilişkiye girdiler

Ormanlık alanda kimseye aldırış etmeden ilişkiye girdiler