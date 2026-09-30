Göztepe, ilk 6 haftada 24.1 yaş ortalamasıyla Süper Lig'in en genç ilk 11'ini kurdu

SÜPER Lig'de milli araya galibiyet alamadan 3 puanla 17'nci sırada giren Göztepe, en genç ilk 11 yaş ortalaması yakalayan takım oldu. Süper Lig'de son 3 sezondur daha çok gelecek vadeden yerli ve yabancı oyuncularla mücadele eden sarı-kırmızılılar ilk 6 hafta baz alındığında 24.1 yaş ortalamasıyla ligin ilk 11 olarak en genç takımı oldu. Sezon içinde tecrübeli oyuncuları 33 yaşındaki Allan Godoi, 30 yaşındaki Sonko Sundberg, 28 yaşındaki Ogün Bayrak ve 27 yaşındaki kaleci Luka Gugeshashvili'den yararlanamayan sarı-kırmızılılar genç oyuncu ekibiyle mücadele etti.

Bu süreçte takımın en genç oyuncusu 19 yaşındaki stoper Ege Yıldırım oldu. 2026-2027 sezonda ligin en genç yaş ortalamasına sahip 3 takımı ise 22.2 yaş ortalamasıyla Eyüpspor, 23.6 yaş ortalamasıyla Samsunspor ve 25.7 yaş ortalamasıyla Göztepe oldu. Gugeshavshvali'nin kadro dışı bırakılmasıyla ortalama daha da düştü ve kaleyi 24 yaşındaki Arda Özçimen devraldı. Takımdan 30 yaş ve üzeri ise 3 oyuncu bulunuyor. Godoi ve Sundberg'in yanı sıra 31 yaşındaki orta saha Efkan Bekiroğlu da takımda görev alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı