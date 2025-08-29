Göztepe ile Konyaspor Golsüz Berabere Kaldı
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Göztepe, Konyaspor ile karşılaştı ve ilk yarı 0-0 sona erdi. Maçta birçok pozisyon yaşandı, fakat gol sesi çıkmadı.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Göztepe, sahasında Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
16. dakikada Konyaspor'un Bardhi'yle sağ kanattan kullandığı kornerde uzak tarafa açılan topu Guilherme penaltı noktasına çevirdi. O noktadan Bazoer'in gelişine yerden vuruşunda top direğin yanından dışarı çıktı.
24. dakikada Göztepe atağında sağ kanattan Arda Okan'ın ceza alanına doldurduğu topu Bazoer ıskaladı. Devamında Jevtovic'in uzaklaştırmak istediği top ceza yayı üzerinde boş kalan Olaitan'ın önüne düştü. Onun gelişine bekletmeden vuruşunda savunmadan da seken top direğin dibinden dışarı çıktı.
31. dakikada Konyaspor'da savunmadan atılan uzun pası ceza alanında Umut Nayir indirdi. Sol çapraza açılan topu içeri çeviren Umut'un pasında Aleksic bekletmeden sert vurdu, kaleci Lis üzerine gelen topu güçlükle çeldi.
33. dakikada Göztepe'nin sol kanattan Cherni'yle kullandığı kornerde penaltı noktasına hareketlenen Heliton'un kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.
40. dakikada Göztepe'nin rakip yarı alandaki etkili paslaşmaları sonrası ceza yayının solunda topu alan Juan önünü boşaltıp uzak köşeye çok sert vurdu, kaleci Deniz meşin yuvarlağı güçlükle çeldi.
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Ali Şansalan, Süleyman Özay, Bilal Gölen
Göztepe: Mateusz Lis, Arda Okan Kurtulan, Heliton, Malcom Bokele, Cherni, Furkan Bayır, Rhaldney, Malcom Bokele, Anthony Dennis, Junior Olaitan, Juan, Janderson
Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Taha Altıkardeş, İsmail Köybaşı, Ruan, Uğur Kaan Yıldız, Ahmed Ildız, Efkan Bekiroğlu, Novatus Miroshi, Ibrahim Sabra
Teknik Direktör: Stanimir Stoilov
Konyaspor: Deniz Ertaş, Uğurcan Yazğılı, Guilherme, Riechedly Bazoer, Marko Jevtovic, Yhoan Andzouana, Melih İbrahimoğlu, Enis Bardhi, Danijel Aleksic, Alassane Ndao, Umut Nayir
Yedekler: Bahadır Güngördü, Yasir Subaşı, Josip Calusic, Pedrinho, Morten Bjorlo, Tunahan Taşçı, Marius Stefanescu, Melih Bostan, Jackson Muleka
Teknik Direktör: Recep Uçar
Sarı kart: Furkan Bayır - İZMİR