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Göztepe ile Gaziantep FK'nın Mücadelesi İlk Yarıda Golsüz Beraberlikle Sona Erdi

Göztepe ile Gaziantep FK'nın Mücadelesi İlk Yarıda Golsüz Beraberlikle Sona Erdi
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Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. haftasında Göztepe, Gaziantep FK ile karşılaştı. İlk yarıda iki takım da gol atamazken, tribünler depremde hayatını kaybedenler için alkışlarla anıldı.

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nun 2. haftasında Göztepe, sahasında Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Maçın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada Gaziantep FK savunmasının yaptığı hatada topu kapan Emersonn, kaleyi görür görmez şutunu çekti ve top savunmaya çarparak kornere çıktı.

6. dakikada tüm stadyum depremde hayatını kaybedenler için yoğun bir alkış tutarak saygıyla andı. Sahadaki tüm oyuncular da tribünleri destekleyerek alkışladı.

26. dakikada sağ kenarda topla buluşan Matsuki'nin ortasında ceza sahası içinde Emersonn'un kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

30. dakikada iki rakibinden sıyrılarak ceza sahası sol çaprazdan son çizgiye inen Victor Hugo'nun ortasında Nazım Sangare'nin ceza sahası içi sağ çaprazdan gelişine vuruşunda kaleci Burak topu kornere çeldi.

Hakemler: Batuhan Kolak, Azad İlhan, Mehmet Ali Vardar

Göztepe: Arda Özçimen, İsmail Köybaşı, Heliton, Furkan Bayır, Malcom Bokele, Nazım Sangare, Victor Hugo, Anthony Dennis, Ahmed Ildız, Kuryu Matsuki, Emersonn (David Tijanic dk. 40)

Yedekler: Emircan Seçgin, Mateusz Lis, Lasse Nielsen, Djalma Silva, Ogün Bayrak, Novatus Miroshi, Doğan Erdoğan, Kubilay Kanatsızkuş

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Gaziantep FK: Burak Bozan, Emre Taşdemir, Ertuğrul Ersoy, Bruno Viana, Quentin Daubin, Furkan Soyalp, Ogün Özçiçek, Ömürcan Artan, Emmanuel Boateng, Halil Dervişoğlu, Kenan Kodro

Yedekler: Sokratis Dioudis, Arda Kızıldağ, Izzet-Ali Erdal, Kacper Kozlowski, Christopher Lungoyi, Deian Sorescu, Muhammed Gümüşkaya, Alexandru Maxim, David Okereke, Muhammet Taha Güneş

Teknik Direktör: Selçuk İnan - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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