Göztepe ile Fenerbahçe Golsüz Beraberlikle Devam Ediyor

Trendyol Süper Lig 2. hafta mücadelesinde Göztepe, Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. İlk yarıda gol sesi çıkmadı ve müsabaka 0-0 sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

14. dakikada Olaitan'ın sol kanattan yaptığı ortada savunmadan seken top arka direkte Bokele'nin önüne düştü. Bokele'nin gelişine vuruşunda meşin yuvarlak Brown'a çarpıp sağ kenardan taca gitti.

23. dakikada sağ çaprazdan kullanılan serbest vuruşta Olaitan'ın sol üst köşeye giden şutunu kaleci İrfan Can son anda kornere çeldi.

37. dakikada ceza sahası sol iç bölgesinde topu alan Olaitan'ın sert şutu Yusuf'tan sekerek sağ çapraza açıldı. Juan'ın gelişine vuruşunda ise top Brown'a çarpıp tehlike bölgesinden uzaklaştı.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Yasin Kol, Ceyhun Sesigüzel, Mehmet Kısal

Göztepe: Mateusz Lis, Allan, Heliton, Bokele, Arda Okan Kurtulan, Rhaldney, Dennis, Cherni, Olaitan, Juan, Janderson

Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Taha Altıkardeş, İsmail Köybaşı, Ruan, Furkan Bayır, Ahmed Ildız, Efkan Bekiroğlu, Miroshi, Sabra, Emersonn

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Yusuf Akçiçek, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Fred, Sofyan Amrabat, Archie Brown, Sebastian Szymanski, Jhon Duran, Youssef En Nesyri

Yedekler: Dominik Livakovic, Alexander Djiku, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, Cenk Tosun, Anderson Talisca

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Sarı kartlar: Allan, Arda Okan Kurtulan (Göztepe), Youssef En Nesyri, Jhon Duran (Fenerbahçe) - İZMİR

