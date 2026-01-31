Voleybol: Sultanlar Ligi
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Göztepe, evinde İlbank'ı 3-0'lık skorla mağlup etti. Setler 25-16, 25-18, 25-18 şeklinde sonuçlandı ve maç süresi 79 dakika sürdü.
Salon: TVF Atatürk Voleybol
Hakemler: Sadettin Deneri, Engin Duman
Göztepe: Ezgi Bektaş, Emine Arıcı, Sevil Nur Gökbudak, Hollock, Hanelina, Atkinson (Bihter Dumanoğlu Yarkın, Nehir Kurtulan, Nazlı Eda Kafkas, Rotar)
İlbank: Merve Tanyel, Begüm Hepkaptan, Klimets, Gorecka, Damla Nur Dündar, Cansu Aydınoğulları (Sinem Arıncı, Ece Morova, Beren Yeşilırmak, Ezgi Akyıldız, Elif Su Yavuz)
Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor