Göztepe, Hentbol Kadınlar Süper Lig'de Ortahisar Belediyespor'u 42-24 yendi

Göztepe, Hentbol Kadınlar Süper Lig'de Ortahisar Belediyespor'u 42-24 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 5. haftasında Göztepe, deplasmanda Ortahisar Belediyespor'u 42-24 yendi. Beşirli Spor Salonu'ndaki mücadelede ilk yarıyı 22-15 önde kapatan Göztepe, ikinci yarıda üstünlüğünü koruyarak galibiyete ulaştı.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 5. haftasında Göztepe, deplasmanda karşılaştığı Ortahisar Belediyespor'u 42-24 yendi.
Beşirli Spor Salonu'ndaki mücadelenin ilk yarısını Göztepe 22-15 önde tamamladı.
Maçın ikinci yarısında üstünlüğü koruyan Göztepe, Ortahisar Belediyespor'u 42-24 mağlup etti.
Kaynak: AA