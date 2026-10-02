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Göztepe, Hentbol Kadınlar Süper Lig'de Ortahisar Belediyespor'u 42-24 yendi

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Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 5. haftasında Göztepe, deplasmanda Ortahisar Belediyespor'u 42-24 yendi. Beşirli Spor Salonu'ndaki mücadelede ilk yarıyı 22-15 önde kapatan Göztepe, ikinci yarıda üstünlüğünü koruyarak galibiyete ulaştı.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 5. haftasında Göztepe, deplasmanda karşılaştığı Ortahisar Belediyespor'u 42-24 yendi.

Beşirli Spor Salonu'ndaki mücadelenin ilk yarısını Göztepe 22-15 önde tamamladı.

Maçın ikinci yarısında üstünlüğü koruyan Göztepe, Ortahisar Belediyespor'u 42-24 mağlup etti.

Kaynak: AA
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