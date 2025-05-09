Göztepe, Hatayspor Maçına Hazırlanıyor
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenman, ısınma çalışmasıyla başladı ve şut çalışması ile sona erdi. Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarını yarın tamamlayacak.
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenman, ısınma çalışmasıyla başladı.
Dar alanda oyunla devam eden idman, şut çalışmasıyla sona erdi.
Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarını yarınki antrenmanla tamamlayacak.
Ege temsilcisi, 11 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.
Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Spor