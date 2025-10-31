Haberler

Göztepe, Gençlerbirliği'ni Ağırlıyor

Göztepe, Gençlerbirliği'ni Ağırlıyor
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. İzmir ekibi, evinde kaybetmemek için galibiyet hedefliyor. Maç saat 17.00'de başlayacak ve Göztepe, 2 maçlık mağlubiyet serisini sonlandırmak istiyor.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılılar 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet soncunda topladığı 16 puanla 7. basamakta bulunurken, Ankara temsilcisi ise 8 puanla 15. sırada yer alıyor. İzmir ekibi, bu zorlu karşılaşmada rakibini mağlup ederek 2 maçlık mağlubiyet serisini sonlandırmak istiyor.

İç sahada kaybetmedi

Göztepe, Trendyol Süper Lig'de bu sezon evinde oynadığı maçlarda henüz yenilgi almadı. Gürsel Aksel'de şu ana kadar 4 karşılaşmaya çıkan sarı-kırmızılılar, bu süreçte 2 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. İzmir ekibi, Gençlerbirliği maçında da taraftarının önünde mutlak galibiyet hedefliyor.

Godoi ve Furkan yok

Göztepe'de sakatlıkları bulunan savunmacılar Godoi ve Furkan, yarın oynanacak Gençlerbirliği karşılaşmasında forma giyemeyecek. Ayrıca geçtiğimiz hafta oynanan Galatasaray mücadelesinde ikinci sarıdan kırmızı kart gören Bokele de forma şansı bulamayacak. İzmir ekibinde bu üç isim dışında herhangi bir eksik bulunmuyor.

Yasin Kol düdük çalacak

Göztepe - Gençlerbirliği mücadelesini Trabzon bölgesi hakemlerinden Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Murat Ergin Gözütok yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi de Süleyman Bahadır olacak. - İZMİR



