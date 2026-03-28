Göztepe, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü
Göztepe, Natura Dünyası Gençlerbirliği ile oynayacağı maç öncesi antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki çalışmalar ısınma ve pas çalışmalarının ardından çift kale maç ile devam etti.
Antrenmanın ilk bölümünde 5'e 2 pas ve top kapma çalışması yapan sarı-kırmızılılar, ikinci bölümde ise çift kale maç gerçekleştirdi.
Göztepe, maçın hazırlıklarını yarın sürdürecek.
Kaynak: AA / Ahmet Bayram