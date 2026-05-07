Göztepe, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Göztepe, Gaziantep FK ile oynayacağı maç için hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki takım, antrenmanlarda taktik ve şut çalışması yaptı.
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep FK'yi konuk edecek Göztepe, maçın hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma ve pas çalışmalarıyla başladı.
Antrenmanın ilk bölümünde taktiksel oyun oynayan takım, ikinci bölümde ise şut çalışması gerçekleştirdi.
Sarı-kırmızılı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
Göztepe, 9 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00'de Gaziantep FK'yi konuk edecek.
Kaynak: AA / Mustafa Güngör