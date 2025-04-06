Göztepe, Gaziantep FK Maçı İçin Hazırlıklarını Tamamladı
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın yapılacak Gaziantep FK maçı için antrenmanlarını tamamladı. Antrenman, ısınma hareketleri, pas çalışması ve taktik çalışmalarıyla geçirildi.
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün açıklamasına göre, Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde ısınma hareketleri yapıldı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de Gaziantep FK'yi ağırlayacak.
Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor