Göztepe-Galatasaray maçının sonunda Sarı-kırmızılıların otobüsüne saldırı

Trendyol Süper Lig'in 37. hafta maçında Göztepe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan maçı Galatasaray, 2-0'lık skorla kazandı.

MAÇ SONUNDA OLAY ÇIKTI

Karşılaşmanın bitimiyle birlikte istenmeyen olaylar yaşandı. Maçın ardından Göztepeli taraftarlar tarafından Galatasaray takım otobüsüne taşlı saldırı gerçekleştirildi. Yaşanan saldırının ardından Galatasaray takım otobüsünün camlarının kırıldığı görüldü. Bu saldırının ardından Sarı-kırmızılı kafileye İzmir Havalimanı'na kadar başka bir otobüs tahsis edilecek.

İşte Galatasaray takım otobüsünün son hali;