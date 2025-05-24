Göztepe-Galatasaray maçının sonunda Sarı-kırmızılıların otobüsüne saldırı

Göztepe-Galatasaray maçının sonunda Sarı-kırmızılıların otobüsüne saldırı
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Göztepe maçının ardından Galatasaray takım otobüsüne taşlı saldırı düzenlendi. Galatasaray takım otobüsünün camlarının kırıldığı görüldü.

Trendyol Süper Lig'in 37. hafta maçında Göztepe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan maçı Galatasaray, 2-0'lık skorla kazandı.

MAÇ SONUNDA OLAY ÇIKTI

Karşılaşmanın bitimiyle birlikte istenmeyen olaylar yaşandı. Maçın ardından Göztepeli taraftarlar tarafından Galatasaray takım otobüsüne taşlı saldırı gerçekleştirildi. Yaşanan saldırının ardından Galatasaray takım otobüsünün camlarının kırıldığı görüldü. Bu saldırının ardından Sarı-kırmızılı kafileye İzmir Havalimanı'na kadar başka bir otobüs tahsis edilecek.

İşte Galatasaray takım otobüsünün son hali;

Göztepe-Galatasaray maçının sonunda Sarı-kırmızılılara saldırdı

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıHeyy Heyyy:

şerefi olmayan takımdır gsary

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Haber YorumlarıMGk:

Ali Koç'un Feneri sindir bu şampiyonluğu Göztepe taraftarı falan yeme bizi

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Haber YorumlarıERKAN ÜNAL:

Ali koça da saldırı olmuştu şimdi de Galatasarayın otobüsünü taşlamışlar göztepeyi ligden düşürün gitsin lige Bi faydası yok

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