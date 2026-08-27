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Göztepe, Galatasaray maçı hazırlıklarına devam ediyor

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Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçı öncesi Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde antrenman yaptı. Isınma, kuvvet, pas ve taktiksel çalışmaların ardından şut çalışmasıyla sona erdi.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 29 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Galatasaray'la yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulubün açıklamasına göre, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma, kuvvet ve pas çalışmalarıyla başladı.

İlk bölümde taktiksel oyun çalışması yapan sarı-kırmızılı ekip, antrenmanı şut çalışmasıyla tamamladı.

Kaynak: AA
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