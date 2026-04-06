Göztepe, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasından ertelenen maçta 8 Nisan Çarşamba günü Galatasaray'ı konuk edecek Göztepe, hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınmayla çalışmalarıyla başladı.
Antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yapan sarı-kırmızılılar, ikinci bölümde ise taktiksel oyun oynadı.
Göztepe, hazırlıklarını yarın tamamlayacak.
Kaynak: AA / Gökhan Düzyol