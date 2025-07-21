Göztepe, Fransa'dan Sol Bek Takviyesi Yapıyor

SÜPER Lig'de yeni sezon öncesi sağ bek Arda Okan, stoper Allan Godoi, orta saha Rhaldney ile golcüler Janderson ve İbrahim Sabra'yı kadrosuna dahil eden Göztepe sol bekini Fransa'da buldu. Sarı-kırmızılılar, son olarak Lig 2 takımı Stade Laval takımında forma giyen 24 yaşındaki Amin Cherni ile görüşmelere başladı. 24 yaşındaki Tunuslu oyuncunun hafta sonuna kadar İzmir'e gelip sağlık kontrollerinden geçeceği ve bir aksilik yaşanmazsa resmi sözleşmeye imza atacağı ifade edildi. Futbola Paris takımında başlayan Cherni, Fransa'da alt liglerde Gobelins, Chambly, Laval ve Stade Lavallois takımlarında top koşturdu. Geçen sezon Lig 2'de 25 maça çıkan Tunuslu futbolcu, 1481 dakika süre alıp 1 de gol attı. Amin Cherni kariyerinde 3 kez de Tunus A Milli Takımı'nın formasını terletti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor