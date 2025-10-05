Göztepe fırtına estirmeye devam ediyor

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Göztepe ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Göztepe, 1-0 kazandı.

TEK GOLLE 3 PUAN

Göztepe'ye galibiyeti getiren golü 43. dakikada Juan kaydetti. Juan ayrıca 26. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

GÖZTEPE LİGDE YENİLMİYOR

Bu sonuçla birlikte bu sezon hiç mağlup olmayan Göztepe, ligdeki yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı. Sarı-kırmızılılar, 16 puanla üçüncü sıraya yükseldi. RAMS Başakşehir ise 6 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maçında Göztepe, Alanyaspor'a konuk olacak. Başakşehir, Galatasaray'ı konuk edecek.