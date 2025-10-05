Haberler

Göztepe fırtına estirmeye devam ediyor

Göztepe fırtına estirmeye devam ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Göztepe, sahasında RAMS Başakşehir'i 1-0 mağlup etti ve ligde yenilmezlik serisine devam etti.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Göztepe ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Göztepe, 1-0 kazandı.

TEK GOLLE 3 PUAN

Göztepe'ye galibiyeti getiren golü 43. dakikada Juan kaydetti. Juan ayrıca 26. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

GÖZTEPE LİGDE YENİLMİYOR

Bu sonuçla birlikte bu sezon hiç mağlup olmayan Göztepe, ligdeki yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı. Sarı-kırmızılılar, 16 puanla üçüncü sıraya yükseldi. RAMS Başakşehir ise 6 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maçında Göztepe, Alanyaspor'a konuk olacak. Başakşehir, Galatasaray'ı konuk edecek.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Trump ile Netanyahu arasında gerilim! Telefonda azarlamış

Netanyahu'ya demediğini bırakmamış! İşte gündem olacak o cümle
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye'de Esad'ın devrilmesinden sonra ilk seçim! Binler sandık başına gidiyor

Tarihi kare! Türkiye'nin yanı başında bir ilk yaşanıyor
Sakarya Karasu'da sahilde çıplak erkek cesedi bulundu

Şehri ayağa kaldıran görüntü! Sahilde çıplak halde bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.