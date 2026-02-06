Filip Krastev, Göztepe'nin ilk Bulgar oyuncusu oldu

Ara transfer döneminde son olarak kadrosunu Filip Krastev'le güçlendiren Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de ilk kez bir Bulgar futbolcu forma giyecek.

Ligde 39 puanla 4. sırada bulunan Göztepe, ara transfer döneminde Brezilyalı hücumcular Guilherme Luiz Oliveira da Silva ile Jeh (Jeferson Marinho dos Santos), İsvriçeli hücumcu Alexis Antunes, Ganalı orta saha Musah Mohammed, kaleci Mehmet Şamil Öztürk ve son olarak hücuma yönelik orta saha Bulgar Filip Krastev'i kadrosuna dahil etti.

Sezon başında Romulo Cardoso'yu Almanya temsilcisi Leipzig'e gönderen sarı-kırmızılı ekipte ara transfer döneminde Junior Olaitan Beşiktaş'a, Rhaldney Portekiz ekibi Alverca'ya, Ruan Sakaryaspor'a, Ahmed Ildız da Çorum FK'ye transfer oldu.

İlk Bulgar futbolcu Krastev

Göztepe'nin son kadrosuna dahil ettiği Filip Krastev, sarı-kırmızılı ekipte forma giyen ilk Bulgar futbolcu olacak.

İzmir temsilcisinde daha önce transfer edilen ancak sakatlığı nedeniyle henüz forma şansı bulamayan Alexis Antunes de ilk İsviçreli oyuncu ünvanını elde edecek.

En çok Brezilyalı isimler forma giydi

Süper Lig, 1. Lig ve amatör kümede 117 yabancı oyuncunun mücadele ettiği Göztepe'de en fazla forma giyen 10 isim içinde hala kadroda bulunanlardan Mateusz Lis, Heliton ve Anthony Dennis yer alıyor.

Şu ana kadar 23 Brezilyalı futbolcunun forma giydiği sarı-kırmızılı ekipte, Fransa'dan 7, Bosna Hersek, Gana, Nijerya ve Senegal'den beşer isim mücadele etti.

En fazla forma giyenler

İzmir temsilcisinde en fazla forma giyen yabancı isimler şöyle: