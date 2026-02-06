Haberler

Filip Krastev, Göztepe'nin ilk Bulgar oyuncusu oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, ara transfer döneminde kadrosuna Bulgar futbolcu Filip Krastev'i dahil ederek tarihe geçti. Göztepe, ligde 39 puanla 4. sırada yer alıyor.

Ara transfer döneminde son olarak kadrosunu Filip Krastev'le güçlendiren Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de ilk kez bir Bulgar futbolcu forma giyecek.

Ligde 39 puanla 4. sırada bulunan Göztepe, ara transfer döneminde Brezilyalı hücumcular Guilherme Luiz Oliveira da Silva ile Jeh (Jeferson Marinho dos Santos), İsvriçeli hücumcu Alexis Antunes, Ganalı orta saha Musah Mohammed, kaleci Mehmet Şamil Öztürk ve son olarak hücuma yönelik orta saha Bulgar Filip Krastev'i kadrosuna dahil etti.

Sezon başında Romulo Cardoso'yu Almanya temsilcisi Leipzig'e gönderen sarı-kırmızılı ekipte ara transfer döneminde Junior Olaitan Beşiktaş'a, Rhaldney Portekiz ekibi Alverca'ya, Ruan Sakaryaspor'a, Ahmed Ildız da Çorum FK'ye transfer oldu.

İlk Bulgar futbolcu Krastev

Göztepe'nin son kadrosuna dahil ettiği Filip Krastev, sarı-kırmızılı ekipte forma giyen ilk Bulgar futbolcu olacak.

İzmir temsilcisinde daha önce transfer edilen ancak sakatlığı nedeniyle henüz forma şansı bulamayan Alexis Antunes de ilk İsviçreli oyuncu ünvanını elde edecek.

En çok Brezilyalı isimler forma giydi

Süper Lig, 1. Lig ve amatör kümede 117 yabancı oyuncunun mücadele ettiği Göztepe'de en fazla forma giyen 10 isim içinde hala kadroda bulunanlardan Mateusz Lis, Heliton ve Anthony Dennis yer alıyor.

Şu ana kadar 23 Brezilyalı futbolcunun forma giydiği sarı-kırmızılı ekipte, Fransa'dan 7, Bosna Hersek, Gana, Nijerya ve Senegal'den beşer isim mücadele etti.

En fazla forma giyenler

İzmir temsilcisinde en fazla forma giyen yabancı isimler şöyle:

FutbolcuÜlkeMaçGol
Adis JahovicMakedonya10246
David TijanicSlovenya9914
Andre CastroPortekiz968
BetoPortekiz930
Mateusz LisPolonya830
Christian TitiBrezilya821
Lamine GassamaSenegal740
Cherif NdiayeSenegal6920
Heliton Dos SantosBrezilya692
Anthony DennisNijerya654

Kaynak: AA / Ali Korkmaz - Spor
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman'da başladı

Birbirlerine tehditler savuran iki ülke aynı masaya oturdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenomenlere gece yarısı operasyonu! Taha Özer ve Simge Barankoğlu gözaltında

Gece yarısı fenomen operasyonu! Gerçek polis çevirmesinde ortaya çıktı
Suudi Arabistan'a giden En-Nesyri'den Fener taraftarını delirten sözler

Arabistan'a giden En-Nesyri'den Fener taraftarını delirten sözler
Süper Lig devinden son gün bombası! Tarihi transfer İstanbul'da

Süper Lig devinden son gün bombası! Tarihi transfer İstanbul'da
Hurdacılık yaparak tedavi parası biriktiriyordu! Sedat Peker el attı

Hurdacılık yaparak tedavi parası biriktiriyordu! Sedat Peker el attı
Fenomenlere gece yarısı operasyonu! Taha Özer ve Simge Barankoğlu gözaltında

Gece yarısı fenomen operasyonu! Gerçek polis çevirmesinde ortaya çıktı
Şehri terk etti ama 6 Şubat'ı unutamadı! Depremin simge isminin dinmeyen acısı

Şehri terk etti ama 6 Şubat'ı unutamadı! Simge ismin dinmeyen acısı
Hillary Clinton'ın 'Epstein' çağrısı Cumhuriyetçilerin uykularını kaçırdı

Hillary'nin resti Trump'ı köşeye sıkıştırdı: Kavga istiyorsan...