Göztepe - Fenerbahçe Maçı Öncesi Olaylar Çıktı

Süper Lig'de Göztepe ile Fenerbahçe arasında oynanacak maç öncesinde, Göztepe taraftarlarının Fenerbahçeli taraftarları taşıyan otobüslere yönelmesiyle gerginlik yaşandı. İzmir Emniyeti, olaya müdahale ederek durumu kontrol altına aldı.

SÜPER Lig'de bu akşam oynanacak Göztepe - Fenerbahçe maçı öncesinde olaylar çıktı. Göztepeli taraftarlar, Fenerbahçeli taraftarları taşıyan otobüslerin stada gelmesiyle deplasman tribününe yöneldi. Deplasman otobüsleri geldiği sırada bazı Göztepe taraftarları otobüslerin geldiği yöne gitmek istemesinin ardından müdahale başladı. Taraftarlara İzmir Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli Toplumsal Suçlarla Müdahale Araçları (TOMA) ile su ve biber gazı sıkıldı. Olaylar büyümeden yatıştırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
