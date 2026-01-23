Haberler

Göztepe, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti

Güncelleme:
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maç için hazırlıklarına devam ediyor. Antrenmanın ilk bölümünde istasyon çalışmaları yapılırken, ikinci bölümde savunma ve hücum varyasyonları üzerinde çalışıldı.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 25 Ocak Pazar günü deplasmandaki Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde, Urla Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde istasyon çalışmaları yapan oyuncular, ikinci bölümde savunma ve hücum varyasyonları çalıştı.

Göztepe, hazırlıklarını yarınki idmanla sürdürecek.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Spor
