Göztepe, Fenerbahçe Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Göztepe, Fenerbahçe Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Göztepe, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde antrenmanlarına devam etti.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 16 Ağustos Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Göztepe, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınmayla başlayıp 5'e 2 pas ve top kapma çalışmalarıyla devam etti.

Antrenmanın ilk bölümünde dar alanda oyun oynayan takım, ikinci bölümde ise taktik ağırlıklı çalışma yaptı.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor
Adli Tıp: Murat Çalık'ın mevcut sağlık durumu cezaevinde kalmasına engel değil

Cezaevinde kalabilir mi? Adli Tıp, Murat Çalık için kararını verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel'in hedefindeki Mücahit Birinci, şikayetçi olmak üzere adliyeye gitti

Özgür Özel'in hedefindeki Mücahit Birinci harekete geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.