Göztepe, Fenerbahçe Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Göztepe, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde antrenmanlarına devam etti.
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 16 Ağustos Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Göztepe, maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınmayla başlayıp 5'e 2 pas ve top kapma çalışmalarıyla devam etti.
Antrenmanın ilk bölümünde dar alanda oyun oynayan takım, ikinci bölümde ise taktik ağırlıklı çalışma yaptı.
Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor