Göztepe, Fenerbahçe Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 16 Ağustos Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Göztepe, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınmayla başlayıp 5'e 2 pas ve top kapma çalışmalarıyla devam etti.

Antrenmanın ilk bölümünde dar alanda oyun oynayan takım, ikinci bölümde ise taktik ağırlıklı çalışma yaptı.