Göztepe, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçı için antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular ısınmanın ardından pas çalışmaları ve oyun varyasyonları üzerinde çalıştı.
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 25 Ocak Pazar günü deplasmandaki Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde, Urla Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenman, ısınmayla başlayıp pas çalışmalarıyla devam etti.
Antrenmanın ilk bölümünde dar alanda oyun oynayan futbolcular, ikinci bölümde ise savunma ve hücum varyasyonları çalıştı.
Göztepe, hazırlıklarını yarınki antrenmanla sürdürecek.
Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Spor