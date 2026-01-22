Haberler

Göztepe, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Göztepe, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçı için antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular ısınmanın ardından pas çalışmaları ve oyun varyasyonları üzerinde çalıştı.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 25 Ocak Pazar günü deplasmandaki Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde, Urla Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenman, ısınmayla başlayıp pas çalışmalarıyla devam etti.

Antrenmanın ilk bölümünde dar alanda oyun oynayan futbolcular, ikinci bölümde ise savunma ve hücum varyasyonları çalıştı.

Göztepe, hazırlıklarını yarınki antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Spor
Esad'dan sonra ilk kez Rus uçağı Kamışlı Havalimanı'nda

Rusya, Esad'dan sonra Suriye'de ilk defa bunu yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kandil'den Türk bayrağına saldırıyla ilgili açıklama

Türk bayrağına saldırıyla ilgili Kandil'den dikkat çeken açıklama
Kaynar suya benzin dökülen evde patlama meydana geldi! Yaralılar var

Kaynar suya benzin dökünce olanlar oldu
Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?

Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?
Polis korkusu yaşayan Merve Taşkın Türkiye'yi terk etti

Polis korkusu yaşayan ünlü fenomen Türkiye'den kaçar gibi gitti
Kandil'den Türk bayrağına saldırıyla ilgili açıklama

Türk bayrağına saldırıyla ilgili Kandil'den dikkat çeken açıklama
Hemşire vahşetinin odağındaki hastane, 3 yıl boyunca aileden her şeyi saklamış

Hemşire vahşetinin odağındaki hastaneyle ilgili kan donduran detay
Hakim sordu, tek çırpıda söyledi! İşte Sadettin Saran'ın aylık geliri

Hakim sordu, tek çırpıda söyledi! İşte Saran'ın aylık geliri