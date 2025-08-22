Göztepe, Fatih Karagümrük'ü 1-0 Geride Bıraktı

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Göztepe, Fatih Karagümrük karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Göztepe'nin golü Olaitan'dan gelirken, maçın ilk yarısında iki takım oyuncularına sarı kart gösterildi.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Batuhan Kolak, Murat Temel, Suat Güz

Fatih Karagümrük : Grbic, Atakan Çankaya, Fatih Kurucuk, Balkovec, Çağtay Kurukalıp, Barış Kalaycı, Alper Demirol, Johnson, Ahmet Sivri, Gray, Tiago Çukur

Göztepe: Lis, Furkan Bayır, Heliton, Bokele, Arda Okan Kurtulan, Rhaldney, Olaitan, Dennis, Cherni, Emersonn, Janderson

Gol: Dk. 40 Olaitan (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 29 Fatih Kurucuk (Fatih Karagümrük), Dk. 31 Dennis (Göztepe)

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanan Fatih Karagümrük-Göztepe maçının ilk yarısı, konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

27. dakikada maçın ilk tehlikeli pozisyonu Göztepe'den geldi. Janderson'un ceza sahası dışı sağ çaprazdan uzak direğe vuruşunda, top kaleci Grbic'ten döndü. Arda Okan Kurtulan, altıpasın gerisinde önüne düşen topu tamamlayarak ağlara göndermek istedi ancak meşin yuvarlak auta gitti.

40. dakikada Göztepe öne geçti. Kaleci Lis'in uzun vuruşunda Emersonn, kafayla topu Janderson ile buluşturdu. Bu oyuncu, meşin yuvarlağı şık bir şekilde ceza yayının sağından hızla kale alanına yönelen Olaitan'a aktardı. Beninli futbolcunun ceza sahası içinde kaleci Grbic ile karşı karşıya yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 0-1

Göztepe ilk yarıyı 1-0 üstün bitirdi.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
